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    Motocicleta quedó bajo un tractocamión y dejó dos menores muertos en La Estrella

    Dos menores murieron en fuerte choque contra un tractocamión en la vía La Estrella – Caldas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Motocicleta quedó bajo un tractocamión y dejó dos menores muertos en La Estrella

    Resumen: Accidente entre motocicleta y tractocamión dejó dos menores muertos en la vía La Estrella–Caldas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un grave accidente en La Estrella – Caldas dejó como saldo la muerte de dos menores de edad, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.

    El siniestro se registró en la noche del pasado 18 de marzo, sobre las 9:30 p.m., en la altura de la carrera 50 con calle 100B, donde, según las autoridades, se habría presentado un choque entre una motocicleta y un tractocamión.

    De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas serían dos adolescentes de 16 y 17 años, quienes al parecer, se movilizaban en una motocicleta.

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    Tras la emergencia, organismos de socorro realizaron labores de atención y verificación del incidente.

    Debido a la magnitud del hecho, las autoridades decretaron el cierre total de la vía La Estrella – Caldas en ambos sentidos, generando afectaciones en la movilidad durante varias horas.

    Por ahora, las causas exactas del accidente no han sido establecidas y serán materia de investigación para determinar si se trató de un error humano, fallas mecánicas o condiciones de la vía.

    Motocicleta quedó bajo un tractocamión y dejó dos menores muertos en La Estrella

    Foto de cortesía.

    Motocicleta quedó bajo un tractocamión y dejó dos menores muertos en La Estrella

    Foto de cortesía.

    Motocicleta quedó bajo un tractocamión y dejó dos menores muertos en La Estrella

    Foto de cortesía.

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