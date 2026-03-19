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Resumen: Accidente entre motocicleta y tractocamión dejó dos menores muertos en la vía La Estrella–Caldas.

Motocicleta quedó bajo un tractocamión y dejó dos menores muertos en La Estrella

Un grave accidente en La Estrella – Caldas dejó como saldo la muerte de dos menores de edad, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.

El siniestro se registró en la noche del pasado 18 de marzo, sobre las 9:30 p.m., en la altura de la carrera 50 con calle 100B, donde, según las autoridades, se habría presentado un choque entre una motocicleta y un tractocamión.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas serían dos adolescentes de 16 y 17 años, quienes al parecer, se movilizaban en una motocicleta.

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Tras la emergencia, organismos de socorro realizaron labores de atención y verificación del incidente.

Debido a la magnitud del hecho, las autoridades decretaron el cierre total de la vía La Estrella – Caldas en ambos sentidos, generando afectaciones en la movilidad durante varias horas.

Por ahora, las causas exactas del accidente no han sido establecidas y serán materia de investigación para determinar si se trató de un error humano, fallas mecánicas o condiciones de la vía.

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