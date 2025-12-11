Menú Últimas noticias
    Encomiendas bajo la mira: incautan 700 carpas militares destinadas a grupos armados en Carepa

    La delincuencia vuelve a camuflar cargas ilegales en encomiendas: 700 carpas militares fueron incautadas en Urabá.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto Policía Nacional.
    Encomiendas bajo la mira: incautan 700 carpas militares destinadas a grupos armados en Carepa

    Resumen: Incautan 700 carpas militares destinadas a grupos armados en Urabá. La Policía también recuperó $30 millones y capturó a 18 personas en operativos navideños.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades hallaron 700 carpas militares ocultas dentro de un vehículo destinado al transporte de paquetes en el municipio de Carepa, Antioquia.

    Según el reporte oficial, el cargamento no contaba con la documentación necesaria y tendría como destino estructuras criminales que delinquen en la región.

    Las 700 carpas militares, avaluadas en cerca de $14 millones de pesos, quedaron a disposición de las autoridades competentes.

    Lea también: Petro invita a Donald Trump a Colombia para mostrar estrategias antidrogas

    El hallazgo de estas carpas militares se suma a otras operaciones ejecutadas recientemente en el Urabá antioqueño.

    La Policía de Antioquia también reportó que, en medio de los planes especiales de seguridad por Navidad, se han capturado 18 personas por distintos delitos, principalmente hurto. Asimismo, fueron incautados 24 kilogramos de pólvora, ocho armas de fuego y se recuperaron más de diez motocicletas que figuraban como robadas.

    Las autoridades reiteraron que durante esta época de alto flujo comercial aumentan los controles en terminales, vías y empresas de mensajería, pues las organizaciones criminales suelen camuflar mercancías ilícitas entre las encomiendas para evitar los retenes.

