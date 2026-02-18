Incautan cargamento millonario de marihuana en camión robado en La Pintada

Resumen: La Policía incautó 5,2 toneladas de marihuana en un camión robado en La Pintada, Antioquia. El cargamento está valorado en más de 2.000 millones de pesos.

En las últimas horas, durante operativos de registro y control en el municipio de La Pintada, las autoridades lograron la incautación de 5,2 toneladas de marihuana que eran transportadas en un furgón.

El vehículo fue hallado abandonado en una zona de restaurantes, una maniobra que, según los investigadores, pretendía evadir los puestos de control permanentes instalados en este punto estratégico que conecta al suroeste antioqueño con el centro del país.

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, confirmó que este cargamento representa una afectación económica superior a los dos mil millones de pesos para las organizaciones criminales.

El cargamento, que ya estaba listo para ser dosificado y distribuido, fue puesto a disposición de las autoridades competentes junto con el material probatorio recolectado en la escena.

Un detalle que llamó la atención de los uniformados fue que el furgón utilizado para el transporte de la droga tenía placas falsas. Al verificar los sistemas de identificación, la Policía descubrió que el vehículo había sido reportado como hurtado desde el 21 de enero de 2016 en el municipio de Miranda, Cauca.

Esta incautación no solo frena el flujo de drogas hacia la capital antioqueña, sino que ratifica la importancia de los controles viales para combatir el multicrimen.

Las autoridades continúan con la investigación para dar con el paradero de los responsables de este millonario cargamento de marihuana.

