Convocatoria de la Selección Colombia Sub-17 para el microciclo de febrero 2026 con amistosos internacionales frente a Brasil en Barranquilla. Foto: FCF

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Selección Colombia Masculina Sub-17, dirigida por Fredy Hurtado, iniciará su segundo microciclo de preparación del año en Barranquilla del 18 al 28 de febrero de 2026 con miras al Sudamericano de la categoría. La convocatoria de 23 jugadores destaca por la presencia de figuras internacionales como Álex Gómez (Red Bulls) y Gorka Abascal (Real Madrid), quienes se unirán a una base local liderada por clubes como Atlético Nacional e Independiente Medellín. Durante esta concentración, el combinado nacional medirá su nivel en dos partidos amistosos de alto calibre frente a la selección de Brasil, programados para los días 24 y 27 de febrero en la Sede Deportiva de la FCF.

Fredy Hurtado define los convocados de la Selección Colombia Sub-17 para microciclo en Barranquilla

La Selección Colombia Masculina Sub-17 continúa su puesta a punto para el CONMEBOL Sub-17 de 2026 bajo la dirección técnica de Fredy Hurtado.

El estratega ha definido el grupo de jugadores que integrarán el segundo microciclo de trabajo del año, el cual se desarrollará íntegramente en la ciudad de Barranquilla.

Esta fase de preparación se extenderá desde el 18 hasta el 28 de febrero, enfocándose en fortalecer el sistema táctico y la cohesión del grupo juvenil en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

El plato fuerte de esta concentración será la disputa de dos encuentros amistosos de alto nivel contra su similar de Brasil.

El primer enfrentamiento está pactado para el martes 24 de febrero a las 6:30 p.m., mientras que la segunda salida frente a los brasileños tendrá lugar el viernes 27 de febrero a partir de las 5:00 p.m.

Ambos compromisos se llevarán a cabo en las instalaciones de la FCF en la capital del Atlántico, sirviendo como termómetro ideal para evaluar el progreso de los convocados frente a una de las potencias continentales.

Fredy Hurtado define los convocados de la Selección Colombia Sub-17 para microciclo en Barranquilla

La convocatoria destaca por una base sólida de equipos locales, con una presencia notable de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, quienes aportan tres jugadores cada uno.

Entre los llamados figuran Luigi Joel Ortiz Mañunga del Deportivo Cali, Samuel Martínez Valencia de Atlético Nacional, y talentos de otros clubes como Millonarios FC, Deportivo Pereira y Alianza Valledupar.

Esta mezcla de futbolistas de diversas regiones del país busca consolidar una identidad de juego competitiva antes del certamen sudamericano.

Asimismo, la lista internacional añade un matiz interesante al proceso nacional. Entre los elegidos por Hurtado sobresalen los nombres de Álex Gómez, proveniente del Red Bulls de Estados Unidos, y Gorka Abascal Martínez, quien llega desde las divisiones menores del Real Madrid en España.

Estos refuerzos del exterior se unirán a la base local para intentar asegurar un cupo definitivo en la nómina que representará a Colombia en los desafíos oficiales de la temporada 2026.

Más noticias de Deporte