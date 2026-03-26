Resumen: Autoridades ambientales incautaron ocho cangrejos azules vivos y un armadillo ahumado en la Terminal de Transporte de Cali, en un operativo previo a Semana Santa. Los cangrejos serán rehabilitados y devueltos a su hábitat, mientras se busca sensibilizar a la comunidad sobre la ilegalidad del tráfico de fauna silvestre.

Incautan cangrejos azules y un armadillo en Cali durante operativo ambiental previo a Semana Santa

En un operativo de inspección, vigilancia y control desarrollado en la Terminal de Transporte de Cali, las autoridades ambientales incautaron ocho cangrejos azules vivos y un armadillo ahumado que estaban listos para ser comercializados.

Los animales provienen del departamento de Nariño y su decomiso se enmarca en las acciones de control que se intensifican en la ciudad de cara a la Semana Santa.

Los cangrejos azules, especie protegida y amenazada por la pérdida de hábitat y la explotación ilegal, serán trasladados al Hogar de Paso para su rehabilitación y posterior liberación en el Pacífico colombiano. Por su parte, el armadillo, que estaba preparado para la venta, fue retirado del comercio ilegal como parte de la protección de la fauna silvestre.

Controles y educación ambiental

El operativo fue liderado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y la Policía Ambiental, quienes además realizaron acciones pedagógicas con los viajeros sobre la prohibición de transportar fauna en neveras de icopor u otros recipientes.

La bióloga Jessica Galíndez Cerón, coordinadora del grupo de Gestión de Fauna Silvestre del Dagma, destacó que estas prácticas constituyen un delito ambiental sancionado por la ley.

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Galíndez explicó que los controles se han intensificado previo a la Semana Santa en diferentes puntos de Cali, incluyendo galerías, establecimientos comerciales e ingresos a la ciudad, con el fin de prevenir la comercialización de especies silvestres y proteger la biodiversidad local.

En el caso de los cangrejos azules, señaló que se evaluará el estado de cada individuo para determinar si pueden ser devueltos a su hábitat natural.

Sanciones y legislación

La extracción, transporte y comercialización de fauna silvestre constituye un delito en Colombia, regulado por la Ley 2387 de 2024, que establece sanciones de entre 60 y 135 meses de prisión y multas millonarias. La autoridad ambiental insistió en que tanto los vendedores como los compradores pueden enfrentar consecuencias penales por estas prácticas.

Adicionalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la compra y comercialización de palma de cera, especie de flora silvestre en vía de extinción, cuya utilización también está prohibida por la ley.

La medida busca proteger los ecosistemas y prevenir que estas especies sean explotadas de manera ilegal, especialmente en temporada de celebraciones religiosas como la Semana Santa, cuando la demanda puede aumentar.