Resumen: Fuerzas Militares y Policía incautaron un arsenal de guerra en Yumbo que presuntamente iba dirigido a fortalecer estructuras de las disidencias de las Farc.

Hallan arsenal con fusiles, minas y drones en cargamento que fortalecería a las disidencias de las Farc

Un contundente golpe contra las estructuras armadas ilegales fue propinado por las autoridades durante la jornada electoral del pasado domingo, tras la incautación de un importante cargamento de armas, explosivos y municiones que tendría como destino fortalecer a las disidencias de las Farc.

La operación se desarrolló en el municipio de Yumbo, donde tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía Nacional de Colombia localizaron el material bélico en medio de labores de inteligencia adelantadas en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.

Según las autoridades, el arsenal incautado en Yumbo estaba compuesto por 20 fusiles, 100 proveedores, 2.000 cartuchos de munición, 80 minas antipersonal y seis drones, elementos que presuntamente serían enviados a la estructura Armando Ríos, grupo ilegal con presencia en el departamento del Guaviare.

El comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, explicó que el hallazgo se produjo en el Centro Nacional de Carga y representa una afectación significativa a las capacidades logísticas y operacionales de las organizaciones armadas ilegales.

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De acuerdo con la información de inteligencia, el cargamento habría sido enviado por estructuras vinculadas a alias “Marlon”, cabecilla insurgente abatido recientemente en una operación militar adelantada en Buenaventura.

Las investigaciones indican que el material tenía como propósito fortalecer a grupos armados que operan bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Las autoridades señalaron que esta acción evitó la posible ejecución de atentados contra la Fuerza Pública y la población civil, especialmente en regiones donde persiste la presencia de grupos armados ilegales.

De manera paralela, las Fuerzas Militares informaron que en otras operaciones recientes se logró afectar la capacidad criminal de estas estructuras mediante la incautación de 26 fusiles, 292 granadas, 202 artefactos explosivos, siete drones y más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres.

Al cierre de la jornada electoral, el Gobierno y la Fuerza Pública entregaron un balance positivo del Plan Democracia, destacando que las elecciones transcurrieron sin alteraciones de consideración que afectaran el normal desarrollo del proceso democrático en el país.

¡ ! Afectamos la capacidad logística y criminal con la incautación de 26 fusiles, 292 granadas, 202 artefactos explosivos, 7 drones y más de 1.000 cartuchos, elementos que pretendían ser utilizados para atentar contra la… pic.twitter.com/JzDelvliQk — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) June 22, 2026

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