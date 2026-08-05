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    ¡Camuflaban 600 kilos de cocaína entre pescado! Policía frustró millonario cargamento en Huila

    La Policía Nacional incautó 600 kilos de cocaína que eran transportados ocultos entre un cargamento de pescado.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Camuflaban 600 kilos de cocaína entre pescado! Policía frustró millonario cargamento en Huila
    Foto de cortesía.
    ¡Camuflaban 600 kilos de cocaína entre pescado! Policía frustró millonario cargamento en Huila

    Resumen: La Policía incautó 600 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de pescado en una vía del Huila y capturó al conductor del camión.

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    Un contundente golpe contra el narcotráfico propinó la Policía Nacional tras la incautación de 600 kilos de cocaína que eran transportados ocultos en un cargamento de pescado por una vía del departamento del Huila.

    En el operativo fue capturado en flagrancia el conductor del vehículo, quien deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte durante labores de control en el corredor vial Neiva–Castilla, a la altura del kilómetro 32+850, en jurisdicción del municipio de Aipe. Allí fue requerido un camión que cubría la ruta entre Villa Garzón, Putumayo, y Bogotá.

    Lea también: Capturan nuevamente al presunto responsable del feminicidio de Laura Valentina en Bogotá

    Durante la inspección al automotor, los policías encontraron 600 paquetes de color beige ocultos entre la carga de pescado. Tras la verificación, se estableció que contenían aproximadamente 600 kilos de cocaína, los cuales fueron incautados de inmediato. El conductor fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso judicial.

    El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Jair Alonso Parra Archila, señaló que cada cargamento decomisado representa un impacto directo sobre las finanzas de las organizaciones criminales que utilizan las carreteras del país para movilizar estupefacientes y fortalecer sus economías ilegales.

    Con este resultado, las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los controles en los principales corredores viales para impedir el transporte de droga hacia los mercados ilegales.

    La incautación de estos 600 kilos de cocaína hace parte de la estrategia de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado y afectar las estructuras dedicadas al narcotráfico en el territorio colombiano.

    ¡Camuflaban 600 kilos de cocaína entre pescado! Policía frustró millonario cargamento en Huila

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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