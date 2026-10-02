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Resumen: Hallaron un cuerpo en La Chinca, Anorí, que presuntamente podría corresponder a Julián, un líder social desaparecido desde el 10 de septiembre.

Hallaron un cuerpo en Anorí y todo apunta a que sería un líder social desaparecido

Un cuerpo habría sido localizado en una zona rural de Anorí, Antioquia, y las primeras versiones apuntarían a que podría tratarse de Julián, defensor de derechos humanos, comunicador y líder social que permanece desaparecido desde el pasado 10 de septiembre.

El hallazgo se habría producido en el sector conocido como La Chinca, aproximadamente a 15 minutos del casco urbano del municipio.

Debido al avanzado estado de descomposición en el que estaría el cuerpo, todavía serían necesarias las respectivas labores forenses para establecer oficialmente su identidad.

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El líder social habría trabajado como comunicador para la Asociación Campesina del Norte de Antioquia. El 10 de septiembre habría salido de su vivienda, en el barrio La Playa, acompañado por un vecino al que habría conocido recientemente.

El caso ocurre en medio de la situación de orden público que atraviesa Anorí, donde tienen presencia diferentes estructuras armadas. Las autoridades deberán establecer tanto la identidad del cuerpo como las circunstancias en las que habría ocurrido la muerte.

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