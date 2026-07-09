Resumen: Los 500 kilos de cocaína fueron incautados por la Policía en una vía de Casanare. El operativo dejó un capturado y la inmovilización del vehículo utilizado para transportar el cargamento.

¡Les dañaron el negocio! Incautan media tonelada de cocaína camuflada en un vehículo de carga

Los 500 kilos de cocaína que eran transportados por las carreteras del departamento de Casanare fueron incautados por la Policía Nacional durante un operativo de control vial que, además, dejó una persona capturada en flagrancia.

El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte sobre la vía Monterrey–Yopal, en el kilómetro 9+200, jurisdicción del municipio de Monterrey.

En ese punto, los policías realizaron labores de registro e inspección a un vehículo de carga que levantó sospechas durante los controles de rutina.

Al revisar el automotor, las autoridades encontraron 500 paquetes rectangulares que contenían una sustancia de color blanco que, por sus características, corresponde a clorhidrato de cocaína. En total, el cargamento alcanzó un peso aproximado de 500 kilos de cocaína, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Durante el operativo también fue capturado el conductor del vehículo, quien deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Asimismo, las autoridades incautaron el camión utilizado para el transporte de la droga y un teléfono celular que será incorporado al proceso investigativo.

Lea también: ¡Se viene la remodelación! 69 colegios de Medellín estrenarán espacios renovados

El director encargado de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Andrés Vaca, señaló que la institución continuará fortaleciendo las capacidades operativas y las acciones de vigilancia en las carreteras nacionales para impedir que las estructuras criminales utilicen la infraestructura vial para movilizar estupefacientes.

Con la incautación de estos 500 kilos de cocaína, la Policía reiteró su compromiso con la lucha contra el narcotráfico e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123 y los canales institucionales.

Más noticias de Colombia