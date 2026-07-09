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    ¡Se viene la remodelación! 69 colegios de Medellín estrenarán espacios renovados

    Colegios oficiales de Medellín serán intervenidos para mejorar aulas, restaurantes escolares, bibliotecas, baños y otros espacios.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se viene la remodelación! 69 colegios de Medellín estrenarán espacios renovados

    Resumen: Las 69 instituciones educativas oficiales de Medellín serán intervenidas con una inversión de $35.400 millones para mejorar aulas, restaurantes escolares, bibliotecas, baños y otros espacios.

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    69 colegios oficiales priorizados por la Alcaldía de Medellín comenzarán en los próximos días un proceso de mantenimiento y reparación para mejorar la infraestructura donde estudian miles de niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

    La Alcaldía de Medellín adjudicó las obras con una inversión de $35.400 millones, financiados con recursos propios, con el propósito de intervenir diferentes espacios que requieren adecuaciones para fortalecer las condiciones en las que se desarrolla la jornada escolar.

    Los trabajos en los 69 colegios contemplan mejoras en aulas de clase, restaurantes escolares, zonas deportivas y recreativas, cubiertas, redes eléctricas e hidrosanitarias, baños, laboratorios, bibliotecas y otros ambientes destinados al aprendizaje.

    La secretaria de Educación de Medellín, Carolina Franco Giraldo, explicó que las obras comenzarán en los próximos días y permitirán ofrecer espacios más adecuados para la comunidad educativa.

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    Según indicó, las intervenciones buscan transformar los escenarios donde diariamente miles de estudiantes desarrollan sus actividades académicas y de formación.

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    Con este proyecto, la Alcaldía pretende seguir fortaleciendo la infraestructura educativa de la ciudad y convertir los planteles oficiales en espacios que favorezcan tanto el aprendizaje como la convivencia escolar.

    La iniciativa hace parte de la estrategia contemplada en el Plan de Desarrollo Distrital, orientada a consolidar una educación inteligente, digna y de calidad mediante el mejoramiento de los entornos educativos.

    De esta manera, las instituciones educativas beneficiadas recibirán intervenciones que buscan garantizar mejores condiciones para estudiantes, docentes y personal administrativo.

    ¡Se viene la remodelación! 69 colegios de Medellín estrenarán espacios renovados

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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