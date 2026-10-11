Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un hombre de 29 años fue capturado en la vereda El Manzanillo, en Ciudad Bolívar, Antioquia, luego de que la Policía le encontrara un revólver calibre .38 con seis cartuchos sin percutir que, según el reporte oficial, portaba sin el permiso correspondiente

Ciudad Bolívar: capturado un hombre con revólver en la vereda El Manzanillo

Un hombre de 29 años fue capturado en la vereda El Manzanillo, en Ciudad Bolívar, Antioquia, luego de que la Policía le encontrara un revólver calibre .38 con seis cartuchos sin percutir que, según el reporte oficial, portaba sin el permiso correspondiente.

El procedimiento se realizó el 10 de octubre de 2026, en el marco de la estrategia «Juntos por Antioquia». Así lo informó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Revólver y munición quedaron a disposición de la Fiscalía

De acuerdo con el comunicado, el arma incautada es un revólver marca Martial. Durante el procedimiento también fue incautado un teléfono celular Honor de color negro.

El hombre fue capturado por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Tanto el capturado como los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local 51 de Salgar, Antioquia.

La información corresponde al reporte de la Policía Nacional. La captura no implica una declaración de culpabilidad y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar su responsabilidad.