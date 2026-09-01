Resumen: La Policía de Tránsito incautó 428 kilos de marihuana en La Pintada, Antioquia. El vehículo con placas falsas fue abandonado tras evadir un control policial.

¡Salió espantado! Dejó botado un carro lleno de marihuana en plena vía a La Pintada

La Policía Nacional asestó un duro golpe a las redes del narcotráfico al incautar un millonario cargamento de marihuana que se movilizaba por los corredores viales del suroeste antioqueño.

El operativo fue desarrollado por efectivos de la Seccional de Tránsito y Transporte en el sector conocido como Chirapoto, sobre la vía que conecta a Cauyá con el municipio de La Pintada.

Las acciones de registro y control se adelantaban hacia la 1:30 de la madrugada del pasado 30 de agosto, momento en el que los uniformados le ordenaron que detenga a un vehículo particular Nissan de color azul oscuro.

Sin embargo, el conductor del automotor hizo caso omiso a las señales de la autoridad, aceleró de forma intempestiva y emprendió la huida por la carretera para evitar su captura. Metros más adelante, el sospechoso optó por dejar abandonado el automóvil a un costado del corredor vial antes de internarse en la zona.

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Al momento de realizar la inspección técnica del vehículo, los agentes hallaron en su interior un total de 858 paquetes prensados que contenían 428 kilogramos de marihuana.

De acuerdo con el reporte oficial, este cargamento se encuentra avaluado en más de $168 millones de pesos en el mercado ilegal y era movilizado mediante la modalidad denominada “kamikaze”, un método en el que los traficantes desplazan vehículos cargados a altas velocidades para evadir los retenes de la Fuerza Pública.

Sumado al hallazgo de la sustancia ilícita, los peritos judiciales constataron que las placas que exhibía el carro no coincidían con los sistemas de identificación ni con los números de chasis originales, por lo que se investiga si el automotor figuraba como robado.

Tanto el vehículo inmovilizado como el material vegetal incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las indagaciones que permitan dar con el paradero de los responsables de este cargamento.

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