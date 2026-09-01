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    Diego Urrego asume como nuevo presidente (e) de Colpensiones

    La llegada de Diego Urrego en calidad de presidente encargado garantiza la continuidad operativa y administrativa de Colpensiones

    Publicado por: SoloDuque

    gerente colpensiones
    Foto: Ministerio de Trabajo
    Diego Urrego asume como nuevo presidente (e) de Colpensiones

    Resumen: La Junta Directiva de la entidad estatal tomó la decisión de manera unánime. La sesión de nombramiento estuvo encabezada por el Ministerio del Trabajo en representación del Gobierno Nacional.

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    Minuto30.com .- En un movimiento clave para la administración del sistema pensional público del país, la Junta Directiva de Colpensiones oficializó la designación de Diego Urrego como el nuevo presidente encargado de la entidad.

    El anuncio fue confirmado a través de los canales oficiales del Ministerio del Trabajo, destacando que el nombramiento de Urrego contó con el respaldo absoluto y la decisión unánime de todos los miembros que conforman la mesa directiva de la institución.

    Respaldo directo del Gobierno Nacional

    La sesión extraordinaria en la que se definió el futuro inmediato de la dirección de Colpensiones estuvo presidida por la actual ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes. De acuerdo con el reporte oficial, la jefa de la cartera laboral integró y lideró la Junta Directiva actuando en calidad de delegada directa del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

    Esta designación se produce en un momento estratégico para la administradora estatal, que tiene bajo su responsabilidad el recaudo, la gestión y el pago de los ahorros pensionales de millones de colombianos.

    La llegada de Diego Urrego en calidad de encargado garantiza la continuidad operativa y administrativa de Colpensiones, mientras el Gobierno Nacional y la Junta Directiva avanzan en la consolidación de las políticas de protección para la vejez trazadas por la actual administración. Se espera que en los próximos días el nuevo directivo asuma formalmente el empalme y dicte las primeras directrices de su gestión.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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