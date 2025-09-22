Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Marihuana camuflada entre naranjas: cae cargamento de 4 toneladas en el Cauca

La Policía Nacional confirmó la incautación de 4.000 kilogramos de marihuana ocultos en un camión cargado con naranjas y granadillas, durante un operativo de control en la vía Mojarras–Popayán, sector del municipio El Patía.

De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte, el procedimiento se desarrolló en el kilómetro 31+100, en el marco de planes de registro y solicitud de antecedentes, con apoyo del Ejército Nacional.

El capturado en flagrancia fue el conductor del vehículo, que cubría la ruta entre Santander de Quilichao e Ipiales.

El cargamento estaba distribuido en 3.920 paquetes rectangulares envueltos en cinta color beige, que contenían una sustancia vegetal con olor, tallos y semillas característicos de la marihuana.

Según los peritos, la droga incautada tendría un valor cercano a los $4.000 millones de pesos en el mercado nacional y superaría los $8 millones de dólares en mercados internacionales.

El capturado, junto con la droga y el vehículo, fue dejado a disposición de la Fiscalía 37 Especializada contra el narcotráfico.

Las autoridades reiteraron que seguirán reforzando los controles en las principales vías del país para cerrar corredores estratégicos utilizados por las organizaciones criminales.

