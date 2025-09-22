Resumen: Un profesor pensionado, de 66 años, fue capturado en Santa Rosa de Osos por presunto abuso sexual contra un menor. El hombre es investigado desde 2019.

Profesor pensionado fue capturado por presuntamente abusar sexualmente de un menor en Santa Rosa de Osos

La Policía Nacional en Antioquia capturó a un profesor pensionado, de 66 años, investigado por el delito de abuso sexual contra un menor de 14 años en el municipio de Santa Rosa de Osos.

El detenido, que se desempeñó como docente y rector por más de tres décadas en la subregión del Norte de Antioquia, enfrentaba un proceso judicial desde 2019, cuando fue señalado de haber cometido actos de índole sexual contra un menor de 11 años.

Las autoridades creen que el hombre habría aprovechado su posición como educador para someter a la víctima, supuestamente valiéndose de sustancias que la dejaron en estado de indefensión.

La denuncia fue interpuesta luego de que se evidenciaran signos de abuso sexual, lo que permitió activar los protocolos de protección a la infancia.

El profesor pensionado fue puesto a disposición de la Fiscalía Seccional de Santa Rosa de Osos, que avanza en la judicialización del caso.

La Policía hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho de violencia sexual, con el fin de proteger la integridad y el bienestar de los menores.

