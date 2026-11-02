Incautan 4.898 gramos de marihuana que eran transportados como encomienda en un bus en Yarumal

Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte incautaron en Yarumal 4.898 gramos de marihuana, avaluados en tres millones de pesos, que eran transportados como encomienda en un bus de servicio público de la ruta Medellín-Caucasia. La sustancia quedó a disposición de la Fiscalía Seccional de Yarumal.