Incautan 4.898 gramos de marihuana que eran transportados como encomienda en un bus en Yarumal

Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte incautaron en Yarumal 4.898 gramos de marihuana, avaluados en tres millones de pesos, que eran transportados como encomienda en un bus de servicio público de la ruta Medellín-Caucasia. La sustancia quedó a disposición de la Fiscalía Seccional de Yarumal.
En Yarumal, el 29 de octubre de 2026, a las 8:00 de la mañana, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, en el marco de actividades de prevención, control y registro a personas y vehículos, lograron el hallazgo e incautación de 4.898 gramos de marihuana, avaluados en tres millones de pesos.
El estupefaciente era transportado bajo la modalidad de encomienda en un bus de servicio público que cubría la ruta Medellín-Caucasia.
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La sustancia fue dejada a disposición de la Fiscalía Seccional de Yarumal para las actuaciones judiciales correspondientes.
En la fotografía se observa a dos uniformados junto a los paquetes incautados, con el aviso de «Marihuana».
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