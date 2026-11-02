Resumen: Dos hombres fueron capturados en La Ceja con 24 gramos de base de coca y 131 gramos de marihuana durante planes de control. Quedaron a disposición de la Fiscalía 18 Seccional por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Con base de coca y marihuana encima: capturaron a dos hombres en plena calle de La Ceja

Dos hombres fueron capturados la tarde del pasado domingo en La Ceja, en el Oriente antioqueño, después de que en un registro a personas les fueran hallados estupefacientes durante planes de prevención y control.

Según la información entregada por las autoridades, el procedimiento se presentó hacia la 1:50 de la tarde en la carrera 24 con calle 11, adelantado en medio de planes de prevención y control, y gracias a la información oportuna de la comunidad.

En el registro, a los sujetos les fueron hallados 24 gramos de base de coca y 131 gramos de marihuana, estupefacientes avaluados en aproximadamente dos millones de pesos.

Las cantidades incautadas superan con creces la dosis personal permitida por la ley en Colombia, fijada en 20 gramos de marihuana y un gramo de cocaína o sus derivados.

Por eso, los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía 18 Seccional de La Ceja para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tipificado en el artículo 376 del Código Penal colombiano.

Esa norma castiga con penas de prisión y multa a quien trafique, fabrique, distribuya o porte sustancias estupefacientes, y las sanciones aumentan según la cantidad incautada y el destino que tuviera la sustancia.

La base de coca es un derivado intermedio del procesamiento de la hoja de coca, cuyo consumo y comercialización se han extendido en varias zonas del país por su bajo costo.

En las próximas horas, los capturados deberán ser presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de la captura e imputación de cargos.

En la fotografía entregada por las autoridades se observan los dos capturados custodiados por uniformados del Departamento de Policía Antioquia, junto a la mesa donde fueron exhibidas las dosis halladas durante el procedimiento.

La Ceja es uno de los municipios del Oriente antioqueño, ubicado a unos 40 kilómetros de Medellín, y hace parte del corredor que comunica el Valle de Aburrá con el oriente y el suroeste del departamento, donde las autoridades adelantan de manera permanente planes de registro y control.