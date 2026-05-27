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    ¡Les dañaron «el negocio»! Incautan más de 213 mil productos médicos y alimentos fraudulentos en Bogotá

    De acuerdo con las autoridades, la mercancía y los equipos incautados tendrían un avalúo aproximado de $3.750 millones de pesos.

    Publicado por: SoloDuque

    incautación de medicamentos y alimentos de contrabando
    ¡Les dañaron «el negocio»! Incautan más de 213 mil productos médicos y alimentos fraudulentos en Bogotá

    Resumen: De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, la mercancía y los equipos incautados tendrían un avalúo aproximado de $3.750 millones de pesos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un contundente operativo interinstitucional desplegado en la ciudad de Bogotá, las autoridades lograron desmantelar una red dedicada a la fabricación y comercialización ilegal de productos que ponían en grave riesgo la vida y la salud de los ciudadanos.

    La acción operativa fue liderada por la Policía Nacional, en un trabajo estrictamente articulado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el INVIMA, la Secretaría Distrital de Salud y la Fiscalía General de la Nación.

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    Detalles de la incautación

    Durante las diligencias, los uniformados y peritos intervinieron lo que funcionaba como un centro de operaciones clandestino, logrando los siguientes resultados:

    Mercancía fraudulenta: Se incautaron un total de 213.204 unidades de productos de contrabando, directamente relacionados con el delito de corrupción de alimentos y productos médicos.

    Infraestructura ilegal: El operativo permitió la incautación de maquinaria industrial y diversas sustancias químicas que eran utilizadas por los delincuentes para la fabricación, alteración y empaque de estos artículos falsificados.

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    Millonaria afectación criminal

    De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, la mercancía y los equipos incautados tendrían un avalúo aproximado de $3.750 millones de pesos.

    Este importante resultado no solo representa un duro golpe a las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al contrabando, sino que saca de circulación miles de artículos de consumo humano que no contaban con los registros, componentes ni las condiciones sanitarias requeridas, evitando así posibles tragedias médicas o intoxicaciones masivas.

    Lea también: Atentado con explosivos sacudió batallón en Riohacha: 12 soldados terminaron heridos

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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