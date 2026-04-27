Resumen: Durante el concierto de Ryan Castro en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, unas imágenes de dos personas ubicadas en la parte trasera del escenario se volvieron virales y generaron especulación en redes sociales. Algunos asistentes afirmaron que se trataba de supuestos chamanes, lo que dio pie a teorías sobre su presencia en el evento. Aunque no hay confirmación oficial sobre su función, el detalle terminó siendo uno de los temas más comentados del show, que se desarrolló con normalidad pese a una breve lluvia y contó con múltiples artistas invitados.

¿Chamanes en el Atanasio? El extraño detalle en el show de Ryan Castro que se volvió viral

El concierto de Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín volvió a ser tema de conversación, no solo por la magnitud del espectáculo y la cantidad de invitados, sino por un detalle inesperado que se viralizó en redes sociales: la supuesta presencia de dos personas identificadas por algunos asistentes como chamanes en la parte trasera del escenario.

El show, que reunió a miles de fanáticos y a una extensa lista de artistas nacionales e internacionales, se desarrolló durante varias horas y estuvo acompañado de una puesta en escena de gran formato. Sin embargo, fueron unas imágenes registradas desde el público las que generaron especulación y debate digital.

Un detalle en la tarima que encendió las redes

En videos difundidos por asistentes se observa a dos personas ubicadas en la zona posterior del escenario, con una iluminación que las hacía destacar del resto de la producción. Esa escena fue suficiente para que en redes sociales comenzaran a circular versiones sobre su posible función dentro del evento.

Rayan castro utiliza chamanes para que no llueva

Uy Uy uy

Deben estar en pilsen predio estos chamanes para quedar campeones.

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Uffff @DIM_Oficial pic.twitter.com/PFuZQbvgm3 — Cesar DIM ツ (@cesarcorrea7) April 27, 2026

Algunos usuarios aseguraron que se trataba de chamanes contratados para influir en las condiciones climáticas del concierto, una práctica que ha sido mencionada en otros espectáculos masivos al aire libre.

Aunque estas versiones se difundieron ampliamente, no existe confirmación oficial sobre la identidad ni el rol de estas personas durante el evento.

La lluvia también entró en la conversación

La especulación tomó más fuerza cuando, durante algunos minutos del concierto, se presentó una lluvia ligera sobre el estadio. El hecho alimentó aún más los comentarios en redes, donde se debatía si la supuesta presencia de estas figuras tenía relación con el clima.

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Pese a la lluvia leve, el espectáculo continuó sin interrupciones y el ambiente dentro del estadio no perdió intensidad. El público permaneció activo durante toda la presentación, que incluyó múltiples invitados y colaboraciones musicales.

Un show masivo con invitados de lujo

El concierto de Ryan Castro contó con la participación de 17 invitados, entre ellos J Balvin, Feid, Maluma, además de otros artistas como Sean Paul, Mora, Sech y Jorge Celedón, lo que convirtió la noche en uno de los eventos musicales más comentados del fin de semana en Medellín.

La producción del espectáculo, la duración del show y la cantidad de colaboraciones reforzaron la posición del artista como una de las figuras más influyentes del género urbano en el país.

Sin pronunciamiento oficial

Hasta el momento, Ryan Castro no se ha referido públicamente a la viralización de las imágenes ni a las versiones que surgieron en redes sociales sobre la supuesta presencia de chamanes.

Lo cierto es que el detalle terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del evento, incluso por encima de algunos momentos del propio concierto, que dejó una alta expectativa entre los asistentes y seguidores del artista.