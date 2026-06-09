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Resumen: Gracias al olfato de dos caninos de la Policía, las autoridades descubrieron 20 kilos de cocaína ocultos en varias cajas.

¡Ni entre las cobijas pudieron esconderla! Caninos detectan 20 kilos de cocaína en una encomienda hacia Medellín

Las autoridades frustraron un nuevo intento de transporte de droga hacia Medellín luego de que uniformados de la Policía Nacional detectaran 20 kilos de cocaína ocultos en una encomienda que había sido enviada desde la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño.

El hallazgo se produjo durante labores de inspección y control realizadas en las bodegas de una empresa de mensajería terrestre de la capital antioqueña.

En medio de los procedimientos de rutina, los caninos especializados en detección de narcóticos, ‘Max’ y ‘Niña’, alertaron a los uniformados sobre varias cajas que presentaban comportamientos inusuales.

Tras la señal emitida por los ejemplares caninos, los policías procedieron a revisar cuatro cajas de cartón que habían llegado como encomienda.

Durante la inspección encontraron diez tendidos de cama en cuyo interior estaban escondidos diez paquetes que contenían una sustancia con características similares a la cocaína.

Luego de las verificaciones correspondientes, las autoridades establecieron que se trataba de 20 kilos de cocaína, cargamento que fue inmediatamente incautado para evitar que ingresara a los circuitos de distribución ilegal en Medellín y otras zonas del país.

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De acuerdo con la información oficial, la droga fue puesta a disposición de las autoridades competentes para adelantar los análisis técnicos y los procedimientos judiciales correspondientes.

Las autoridades destacaron el papel de los guías caninos y de los ejemplares entrenados para la detección de sustancias ilícitas, quienes fueron fundamentales para identificar el cargamento oculto entre elementos de uso doméstico.

La Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional indicaron que continuarán fortaleciendo los controles en terminales, empresas transportadoras y corredores logísticos de la ciudad para detectar cargamentos ilegales y contrarrestar las modalidades utilizadas por organizaciones criminales para movilizar estupefacientes.

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