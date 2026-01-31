Pillaron cigarrería en San Cristóbal vendiendo 155 botellas de licor adulterado

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Policía de Bogotá incautó 155 botellas de licor adulterado en San Cristóbal. Una mujer fue capturada por corrupción de alimentos y el local fue sellado.

En una contundente acción bajo la estrategia ‘Bogotá Camina Segura’, la Policía Metropolitana logró desmantelar un peligroso foco de corrupción de alimentos en el sur de la capital.

Durante operativos de inspección y vigilancia en el barrio Nariño Sur, de la localidad de San Cristóbal, uniformados adscritos a la estación local detectaron graves irregularidades en los hologramas y sellos de seguridad de decenas de botellas de licor que estaban listas para ser comercializadas al público.

El balance de la intervención fue la incautación de 155 botellas de licor adulterado, las cuales representaban un riesgo inminente para la salud de los consumidores.

El mayor Jhon Barrera, comandante de la estación de Policía San Cristóbal, confirmó que el hallazgo se dio en un establecimiento tipo cigarrería, donde el peritaje preliminar arrojó inconsistencias técnicas en los envases.

Por estos hechos, se procedió a la captura de una mujer de 36 años, propietaria del lugar, quien deberá responder por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Además de las implicaciones penales, el establecimiento recibió una sanción administrativa ejemplar. En cumplimiento de la Ley 1801 de 2026 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia), las autoridades ordenaron la suspensión temporal de la actividad económica por un término de 10 días.

La Policía Nacional y las entidades de la alcaldía recordaron a la ciudadanía la importancia de verificar siempre los hologramas y el estado de las tapas antes de consumir cualquier bebida alcohólica.

A simple vista, estas 155 botellas parecían ser originales y de no ser por las autoridades, hubieran sido vendidas al público. Revisaron una por una y encontraron que tenían los sellos y tapas manipuladas y las estampillas eran irregulares. El licor fue incautado y la… pic.twitter.com/rDTMqmnxdT — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 31, 2026



