Lima 2027 reprograma su fecha inaugural: los Juegos Panamericanos iniciarán el 23 de julio

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto tras el respaldo oficial de Panam Sports

Resumen: Los XX Juegos Panamericanos de Lima 2027 han reprogramado su calendario oficial para desarrollarse del 23 de julio al 8 de agosto, una semana después de lo previsto originalmente, con el fin de armonizar la competencia con el calendario deportivo internacional de ese año. Esta decisión fue tomada tras una exitosa visita de inspección de Panam Sports, donde su presidente, Neven Ilic, destacó el excelente estado de las sedes y recibió el respaldo total del Gobierno peruano para garantizar el éxito del evento. La cita continental, que reunirá a más de 7,000 atletas de 41 países, se consolida así como el principal proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El Comité Ejecutivo de Panam Sports, en estrecha coordinación con el Comité Organizador Local, ha oficializado un ajuste en el calendario de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027.

Tras una serie de evaluaciones técnicas, se determinó que la máxima cita deportiva del continente se llevará a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2027.

Este cambio representa un desplazamiento de una semana respecto a la programación original, una decisión fundamentada principalmente en la necesidad de optimizar la organización frente al nutrido calendario de eventos internacionales previstos para ese año.

La modificación se anunció tras una visita de supervisión de cuatro días liderada por Neven Ilic, presidente de Panam Sports, quien recorrió junto a su delegación sedes emblemáticas como la Villa Panamericana, la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) y el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo.

Durante estas jornadas de trabajo, las autoridades constataron el excelente estado de la infraestructura heredada de los Juegos de 2019, destacando que el mantenimiento y el uso continuo de los recintos garantizan una base sólida para el éxito de la nueva edición.

Lima 2027 reprograma su fecha inaugural: los Juegos Panamericanos iniciarán el 23 de julio

El respaldo institucional a la competencia quedó reafirmado tras una reunión estratégica en el Palacio de Gobierno entre Neven Ilic y el presidente de la República del Perú, José Jerí.

En este encuentro, el mandatario ratificó el compromiso total del Estado peruano con la organización, mientras que la dirigencia deportiva enfatizó que, aunque la infraestructura esté prácticamente lista, los esfuerzos deben centrarse ahora en la logística y operatividad para superar los estándares alcanzados hace unos años.

Con la nueva fecha establecida, la ceremonia de inauguración marcará el inicio de las competencias el viernes 23 de julio, culminando con la clausura el domingo 8 de agosto.

Este evento no solo congregará a más de 7,000 atletas de 41 naciones, sino que se consolidará como la plataforma clasificatoria más relevante para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, prometiendo ser una edición histórica bajo el liderazgo del Comité Organizador que encabeza Sergio Ludeña.

Más noticias de Deporte