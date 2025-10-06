Resumen: La Policía de Tránsito incautó 1.2 toneladas (1.241 kilos) de marihuana de las disidencias Farc en la vía Bogotá-Villavicencio. Un hombre con antecedentes fue capturado y la droga, avaluada en más de $773 millones, iba oculta en una caleta.

Incautadas 1.2 toneladas de marihuana de las disidencias Farc en la vía Bogotá – Villavicencio

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional asestó un golpe contundente al narcotráfico en el eje vial Bogotá – Villavicencio, al incautar más de 1.2 toneladas de marihuana que pertenecerían a las disidencias de las Farc.

La droga, con un peso de 1.241 kilos, era transportada oculta en una caleta en un furgón.

El operativo se realizó en el kilómetro 71 de la vía al Llano, a la altura del peaje Pipiral. El vehículo, que cubría la ruta Popayán – Yopal, tenía como destino final a Venezuela, evitando la comercialización de $2.4 millones de dosis de estupefacientes.

Con esta incautación, se afectan las finanzas criminales de las disidencias en más de $773 millones de pesos (o más de $900 millones en el mercado nacional, según la Policía de Tránsito).

Lea también: ¡Mano dura en el centro de Bogotá! Sellan pagadiario en San Bernardo tras detectar irregularidades

En el procedimiento fue capturado el conductor, identificado como Eibar, originario de Popayán (Cauca). El hombre no solo deberá responder por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, sino que también presenta un historial de antecedentes judiciales por homicidio culposo, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego.

El capturado, el vehículo y la droga fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI de Villavicencio.

Más noticias de Colombia