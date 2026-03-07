Menú Últimas noticias
    Van más de $3 mil millones incautados en operativos previos a elecciones en Colombia

    A pocas horas de las elecciones, autoridades reportan 27 incautaciones de dinero en el país.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de archivo y redes sociales.
    Resumen: Autoridades han incautado más de $3.365 millones en efectivo en 27 operativos realizados antes de las elecciones en Colombia.

    A pocas horas de la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, las autoridades reportaron importantes resultados en los operativos de control realizados en distintas regiones del país para prevenir delitos relacionados con el proceso democrático.

    De acuerdo con información de la Policía Nacional de Colombia, hasta el momento se han registrado 27 casos de incautación de dinero en efectivo, que suman $3.365 millones de pesos en diferentes procedimientos adelantados en el territorio nacional.

    En medio de estos operativos también se han realizado 36 capturas, de las cuales 18 personas quedaron en libertad, 17 permanecen con medidas judiciales pendientes y una se encuentra con medida intramural, mientras avanzan los procesos judiciales.

    Según las autoridades, estas acciones hacen parte de la estrategia de control desplegada para prevenir delitos como lavado de activos, compra de votos o posibles casos de financiación irregular de actividades políticas, especialmente en la antesala de las elecciones legislativas.

    Los operativos se han desarrollado en varios departamentos del país, entre ellos Meta, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Sucre, Chocó, Cundinamarca, Santander, Córdoba, La Guajira, Tolima, Casanare, Guaviare, Cesar y Atlántico, entre otras zonas donde se han intensificado los controles.

    Las autoridades indicaron que estos procedimientos forman parte del dispositivo de seguridad implementado en el marco del Plan Democracia, que busca garantizar el desarrollo transparente de las elecciones y evitar que recursos de origen ilícito puedan influir en el proceso electoral.

    Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad relacionada con delitos electorales a través de las líneas habilitadas por las instituciones.

    Foto de Policía Nacional.

