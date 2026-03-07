¡Heroica! Camila Osorio salva tres «match points» y avanza a tercera ronda en Indian Wells

Resumen: Con este triunfo, Osorio, actual número 61 del ranking mundial, no solo avanza a la tercera ronda, sino que envía un mensaje contundente sobre su fortaleza mental en los momentos de máxima presión

Minuto30.com .- La tenista colombiana Camila Osorio firmó una de las remontadas más memorables de su carrera en el WTA 1000 de Indian Wells. En un partido que parecía sentenciado, la cucuteña sacó a relucir su ya conocida “garra” para darle la vuelta a un marcador adverso y derrotar a la joven sensación estadounidense Iva Jovic con parciales de 4-6, 7-6(4) y 6-3.

Con este triunfo, Osorio, actual número 61 del ranking mundial, no solo avanza a la tercera ronda, sino que envía un mensaje contundente sobre su fortaleza mental en los momentos de máxima presión.

Al borde del abismo: El momento clave

El encuentro fue una montaña rusa de emociones. Tras perder el primer set por 4-6, Camila se vio contra las cuerdas en la segunda manga. Con el marcador 6-4 y 5-4 a favor de Jovic, la estadounidense tuvo tres bolas de partido para sellar su victoria ante su público.

Fue allí donde apareció la mejor versión de la colombiana. Osorio anuló con jerarquía cada uno de los match points, quebró el servicio de su rival y forzó un tie-break. En el desempate, la raqueta número uno de Colombia se impuso 7-4, un golpe anímico del que Jovic no pudo recuperarse.

En el tercer set, la inercia del encuentro cambió por completo. Camila aumentó su solidez con el saque y movió a la estadounidense por toda la pista, cerrando el set definitivo con un 6-3 que desató el júbilo en su equipo.

Un duelo de titanes: Se viene Naomi Osaka

La recompensa por esta remontada épica no podría ser más grande. En la tercera ronda, Camila Osorio se medirá ante la ex número uno del mundo y ganadora de cuatro Grand Slams, la japonesa Naomi Osaka.

Este enfrentamiento promete ser un choque de estilos: la potencia y el saque de Osaka frente a la movilidad y la defensa inquebrantable de la colombiana. Para Camila, es la oportunidad de demostrar que pertenece a la élite del tenis mundial en una de las canchas más importantes del circuito.