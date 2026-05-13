¡Ni escondida se les pasó! Así descubrieron casi mil frascos de ketamina ocultos en la vía Girardot – Bogotá

Resumen: Casi mil frascos de ketamina, esta sustancia, eran transportados ocultos en un camión que venía desde Nariño.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, las autoridades lograron la incautación del cargamento de ketamina más grande registrado en lo que va del año en las vías del departamento.

La acción policial tuvo lugar en el corredor vial que conecta a Girardot – Bogotá, donde los uniformados interceptaron un vehículo tipo camión que transportaba la sustancia ilícita bajo una sofisticada modalidad de ocultamiento.

Este resultado operacional representa un impacto significativo a las finanzas de las redes de narcotráfico, dado que el material incautado está avaluado en aproximadamente $400 millones de pesos.

Durante la inspección técnica del automotor, que cubría la ruta desde Ipiales hacia Bogotá, el Grupo de Registro halló un total de 969 frascos de 100 mililitros cada uno, sumando 96.900 mililitros de la sustancia.

El cargamento estaba distribuido en envases de diversas marcas, incluyendo 216 unidades de Soloket, 321 de Allin y 432 sin rotulación alguna. Tras el hallazgo de la sustancia ilícita, el conductor del vehículo, un ciudadano oriundo de Ipiales, Nariño, fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada contra el Narcotráfico para responder por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

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El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, enfatizó que este decomiso evita que grandes cantidades de precursores químicos sean desviados para la fabricación de drogas sintéticas en el centro del país.

Además del capturado y la sustancia ilícita, las autoridades procedieron con la inmovilización del camión y la incautación de equipos de comunicación que serán clave para el proceso investigativo.

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