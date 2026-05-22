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    Cayeron con 5 toneladas de marihuana en Medellín: duro golpe al narcotráfico

    Un operativo en el barrio Belén dejó una de las mayores incautaciones recientes de marihuana en Medellín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cayeron con 5 toneladas de marihuana en Medellín: duro golpe al narcotráfico

    Resumen: Incautaron 5 toneladas de marihuana y capturaron a cinco personas en Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades incautaron cinco toneladas de marihuana en el barrio Belén, en medio de un operativo adelantado por la Sijín de la Policía Nacional con apoyo de la Alcaldía y la Fiscalía General de la Nación. La acción dejó además cinco personas capturadas en flagrancia.

    De acuerdo con la investigación, el cargamento de marihuana habría salido desde el departamento del Cauca con destino a Medellín, donde presuntamente sería distribuido para abastecer redes de tráfico local y metropolitano.

    Las labores de inteligencia permitieron ubicar el inmueble que funcionaría como centro de acopio y distribución del alucinógeno.

    Según las autoridades, la droga sería movilizada en horas de la noche mediante diferentes vehículos para evitar controles y facilitar su comercialización en distintos sectores del Valle de Aburrá.

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    La incautación es considerada una de las más grandes realizadas recientemente en Medellín en relación con este tipo de sustancia.

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    Las autoridades indicaron que la marihuana pertenecería al grupo de delincuencia común organizada Barrio Antioquía, estructura señalada de dinamizar economías ilegales asociadas al narcotráfico en Medellín y municipios cercanos.

    El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que este resultado representa una afectación importante para las finanzas y la capacidad logística de las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

    Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras avanzan las audiencias de judicialización correspondientes.

    Las autoridades informaron que continuarán desarrollando operativos focalizados para combatir el narcotráfico y fortalecer el control territorial en diferentes zonas de la ciudad.

    Cayeron con 5 toneladas de marihuana en Medellín: duro golpe al narcotráfico

    Foto de cortesía.

    Cayeron con 5 toneladas de marihuana en Medellín: duro golpe al narcotráfico

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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