Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Joven Embera Katío muere en Medellín tras grave caída: familia pide que «La Madre Tierra se haga cargo»

    De acuerdo con datos extraoficiales, el joven indígena era oriundo del municipio de El Carmen del Atrato

    Publicado por: SoloDuque

    crimen paisa santa marta
    Joven Embera Katío muere en Medellín tras grave caída: familia pide que «La Madre Tierra se haga cargo»

    Resumen: De acuerdo con datos extraoficiales, el joven indígena era oriundo del municipio de El Carmen del Atrato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un lamentable hecho que entrelaza una emergencia médica con el profundo respeto por la cosmovisión indígena se registró en las últimas horas en la capital antioqueña. Un joven perteneciente a la comunidad Embera Katío falleció en un centro asistencial de la ciudad, a donde había sido remitido de urgencia desde el departamento del Chocó tras sufrir un grave accidente.

    El caso ha llamado la atención no solo por la tragedia familiar, sino por la petición de su padre biológico frente a los procedimientos forenses que exige la ley colombiana.

    El accidente: Una caída fatal en Carmen del Atrato

    De acuerdo con datos extraoficiales, el joven indígena era oriundo del municipio de El Carmen del Atrato (Chocó). La emergencia se originó cuando la víctima fue encontrada tendida en el suelo tras sufrir, al parecer, una fuerte caída por unas escaleras.

    Diagnóstico inicial: El impacto le provocó un severo trauma craneoencefálico.

    Traslado: Debido a la gravedad de la lesión neurológica, los médicos del hospital local en el Chocó ordenaron su traslado inmediato hacia Medellín para recibir atención de mayor nivel.

    Desenlace: Pese a los esfuerzos del personal médico en la capital antioqueña, el joven no logró sobrevivir a la gravedad del golpe en su cabeza y falleció en las últimas horas.

    🌿 «La Madre Tierra se hará cargo»: El choque entre la ley y la tradición

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    El fallecimiento por causas accidentales obliga a las autoridades colombianas a realizar una Inspección Técnica a Cadáver (ITC) y una posterior necropsia en Medicina Legal. Sin embargo, en este punto se presentó un profundo dilema cultural.

    El padre de la víctima, intervino y solicitó formalmente a las autoridades judiciales que no se le practicara la necropsia a su hijo.

    «En nuestro pueblo tenemos nuestra propia tierra para enterrar a nuestro hijo. Solicitamos no realizar el procedimiento, ya que es la Madre Tierra quien se hará cargo de su cuerpo al momento de enterrarlo», expuso el familiar ante los investigadores.

    Un acuerdo desde el respeto mutuo

    Para lograr un equilibrio entre los requisitos mínimos de la ley ordinaria y el respeto por la jurisdicción y cosmovisión especial indígena, las autoridades judiciales y la familia llegaron a un consenso.

    Versiones de testigos aseguran que ediante un diálogo mediado por el respeto, el padre consintió únicamente la realización de la Inspección Técnica a Cadáver. Este documento legal permitió cumplir con el protocolo inicial sin vulnerar gravemente sus creencias, facilitando así los trámites para que el cuerpo pueda ser retornado a las montañas del Chocó, donde recibirá sepultura según los ritos de la comunidad Embera Katío.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.