Joven Embera Katío muere en Medellín tras grave caída: familia pide que «La Madre Tierra se haga cargo»

Resumen: De acuerdo con datos extraoficiales, el joven indígena era oriundo del municipio de El Carmen del Atrato

Minuto30.com .- Un lamentable hecho que entrelaza una emergencia médica con el profundo respeto por la cosmovisión indígena se registró en las últimas horas en la capital antioqueña. Un joven perteneciente a la comunidad Embera Katío falleció en un centro asistencial de la ciudad, a donde había sido remitido de urgencia desde el departamento del Chocó tras sufrir un grave accidente.

El caso ha llamado la atención no solo por la tragedia familiar, sino por la petición de su padre biológico frente a los procedimientos forenses que exige la ley colombiana.

El accidente: Una caída fatal en Carmen del Atrato

De acuerdo con datos extraoficiales, el joven indígena era oriundo del municipio de El Carmen del Atrato (Chocó). La emergencia se originó cuando la víctima fue encontrada tendida en el suelo tras sufrir, al parecer, una fuerte caída por unas escaleras.

Diagnóstico inicial: El impacto le provocó un severo trauma craneoencefálico.

Traslado: Debido a la gravedad de la lesión neurológica, los médicos del hospital local en el Chocó ordenaron su traslado inmediato hacia Medellín para recibir atención de mayor nivel.

Desenlace: Pese a los esfuerzos del personal médico en la capital antioqueña, el joven no logró sobrevivir a la gravedad del golpe en su cabeza y falleció en las últimas horas.

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El fallecimiento por causas accidentales obliga a las autoridades colombianas a realizar una Inspección Técnica a Cadáver (ITC) y una posterior necropsia en Medicina Legal. Sin embargo, en este punto se presentó un profundo dilema cultural.

El padre de la víctima, intervino y solicitó formalmente a las autoridades judiciales que no se le practicara la necropsia a su hijo.

«En nuestro pueblo tenemos nuestra propia tierra para enterrar a nuestro hijo. Solicitamos no realizar el procedimiento, ya que es la Madre Tierra quien se hará cargo de su cuerpo al momento de enterrarlo», expuso el familiar ante los investigadores.

Un acuerdo desde el respeto mutuo

Para lograr un equilibrio entre los requisitos mínimos de la ley ordinaria y el respeto por la jurisdicción y cosmovisión especial indígena, las autoridades judiciales y la familia llegaron a un consenso.

Versiones de testigos aseguran que ediante un diálogo mediado por el respeto, el padre consintió únicamente la realización de la Inspección Técnica a Cadáver. Este documento legal permitió cumplir con el protocolo inicial sin vulnerar gravemente sus creencias, facilitando así los trámites para que el cuerpo pueda ser retornado a las montañas del Chocó, donde recibirá sepultura según los ritos de la comunidad Embera Katío.