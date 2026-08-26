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    ¡No coronó! Lo atraparon en la vía con media tonelada de marihuana para Medellín

    Iba a toda velocidad sobre la vía a Bolombolo creyendo que coronaría con el cargamento de marihuana hacia Medellín.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡No coronó! Lo atraparon en la vía con media tonelada de marihuana para Medellín

    Resumen: La Policía incautó 673 kilos de marihuana en La Pintada, Antioquia. El cargamento era transportado hacia Medellín en un vehículo bajo la modalidad "kamikaze". Hay un hombre capturado.

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    Un operativo de control vial ejecutado por la Policía Nacional en el suroeste antioqueño dejó como resultado la captura de un sujeto y la incautación de 673 kilogramos de marihuana.

    El procedimiento judicial se llevó a cabo el pasado 20 de agosto en el sector con ocido como Planchón, ubicado sobre la carretera que conecta a las localidades de La Pintada y Bolombolo.

    En ese punto, efectivos adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte interceptaron un vehículo tipo campero marca SsangYong, de color gris, que movilizaba la sustancia ilícita mediante la riesgosa estrategia de traslado rápido conocida en el argot criminal como modalidad “kamikaze”.

    Durante la inspección del automotor, las unidades policiales descubrieron un total de 722 paquetes embalados que contenían marihuana.

    De acuerdo con las verificaciones técnicas e investigaciones preliminares de la institución, la marihuana decomisada alcanzaba una tasación comercial cercana a los 262 millones de pesos. Asimismo, las autoridades calcularon que el cargamento equivalía a 673.000 dosis individuales que tenían como destino final los expendios y plazas de vicio en la ciudad de Medellín, evitando así su salida al mercado ilegal.

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    El conductor del vehículo fue capturado de inmediato en el sitio y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el cargamento decomisado y el campero inmovilizado.

    El ente imputador asumió las actuaciones legales para definir la situación jurídica del procesado, garantizando el debido proceso y respetando el principio de presunción de inocencia.

    Por su parte, la Policía de Antioquia reiteró que mantendrá los dispositivos de registro sobre las arterias viales del departamento para neutralizar el tráfico de estupefacientes que busca abastecer las estructuras urbanas.

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