¡Atención! Autoridades atendieron emergencia en el Puente de la Madre Laura

Resumen: Tras el reporte de la comunidad que transitaba por el sector, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia

Minuto30.com .- Una grave situación de emergencia ha alterado la tranquilidad y la movilidad en el nororiente de la ciudad durante las últimas horas. De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos y oficiales, un joven habría caído desde la estructura del puente de la Madre Laura, la importante vía que conecta a las comunas de Aranjuez y Castilla.

Despliegue de los organismos de socorro

Tras el reporte de la comunidad que transitaba por el sector, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. El lugar de los hechos fue acordonado y bajo la intervención de unidades de la Policía Nacional, personal del cuerpo de Bomberos y equipos de atención prehospitalaria de la Secretaría de Salud.

Las autoridades y paramédicos llegaron para ponerse al frente de la situación, brindando la atención requerida y asegurando la zona. Hasta el momento de esta publicación, no se ha revelado su identidad.

Investigación en curso y movilidad

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Las circunstancias que rodearon este lamentable suceso aún son materia de investigación. Las autoridades competentes trabajan en el lugar para recopilar testimonios y revisar las cámaras de seguridad del sector, con el fin de esclarecer si el hecho se trató de un accidente o de otra situación particular.

Debido a la presencia de los vehículos de emergencia y al acordonamiento preventivo, se reportaron algunas alteraciones en el flujo vehicular sobre el puente de la Madre Laura y en sus vías de acceso.