    Condenan al hombre que asesinó al exciclista Marlon Pérez en El Carmen de Viboral

    Una condena de más de 33 años cayó sobre el hombre que asesinó al exciclista antioqueño en una vereda de El Carmen de Viboral.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Condenan al hombre que asesinó al exciclista Marlon Pérez en El Carmen de Viboral

    El exciclista profesional Marlon Pérez, reconocido por su participación en el Giro de Italia y en las grandes competencias del ciclismo colombiano, ya tiene justicia. Un juez condenó a Edison Arley, quien fue hallado condenado como responsable del homicidio agravado cometido el 3 de octubre de 2024 en zona rural de El Carmen de Viboral, Antioquia.
    El hombre fue condenado a 400 meses de prisión (más de 33 años), tras demostrarse que atacó a la víctima de manera sorpresiva y letal.

    De acuerdo con el material probatorio, Marlon Alirio Pérez Arango fue hallado sin vida con una única herida profunda en el cuello, producida con un arma cortopunzante. Esta lesión, ejecutada sin señales de lucha o defensa, llevó a las autoridades a concluir que el ataque fue directo, silencioso y planeado.

    El expediente también reveló un posible móvil pasional. Dos testigos aseguraron que existía una tensión emocional entre Marlon y Edison por el interés afectivo hacia una mujer. Durante una salida social, el agresor habría manifestado abiertamente su molestia y, en medio del altercado, pronunció la amenaza: “lo voy a matar”.

    Así mismo, durante la investigación se evaluó la hipótesis de que una tercera persona, conocida como “Barbas”, hubiera cometido el crimen. Sin embargo, dicha versión fue descartada ante la ausencia total de pruebas que lo vincularan.

    Marlon Pérez, nacido en Támesis y radicado entre La Ceja y El Carmen, fue un referente del ciclismo nacional, tres veces corredor del Giro de Italia y protagonista habitual de la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN. Su muerte estremeció al deporte y a la comunidad del oriente antioqueño.

