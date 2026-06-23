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    Fico Gutiérrez lanza advertencia por lluvias y crecientes de quebradas en Medellín

    Aunque se aproxima una temporada más seca, las lluvias siguen generando riesgos en Medellín. Fico pidió a la ciudadanía seguir en alerta.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fico Gutiérrez lanza advertencia por lluvias y crecientes de quebradas en Medellín
    Fotos de archivo para ilustrar la nota.
    Fico Gutiérrez lanza advertencia por lluvias y crecientes de quebradas en Medellín

    Resumen: Federico Gutiérrez pidió atender la alerta tras el aumento en el nivel de algunas quebradas de Medellín durante las últimas lluvias.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Aunque Medellín y el Valle de Aburrá comienzan a transitar hacia una temporada con menos precipitaciones, las autoridades advirtieron que todavía pueden registrarse lluvias de consideración y aumentos súbitos en el nivel de las quebradas.

    Ante este panorama, el alcalde Federico Gutiérrez hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la alerta y a tomar medidas de prevención.

    A través de sus redes sociales, el mandatario informó que durante la noche se presentaron incrementos en el caudal de algunas quebradas del área metropolitana, situación que obliga a mantener la vigilancia pese a la expectativa de condiciones más secas en los próximos meses.

    “Estén atentos a los reportes y alertas del SIATA, eviten acercarse o transitar cerca de quebradas cuando esté lloviendo y reporten cualquier situación de riesgo a la línea 123”, señaló Gutiérrez en su mensaje.

    La advertencia se produce en un momento de transición climática. Aunque los modelos meteorológicos indican que el fenómeno de El Niño ya comenzó a consolidarse y podría alcanzar una intensidad importante durante el segundo semestre del año, las lluvias no han desaparecido del territorio.

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    Expertos explican que factores como el cierre de la primera temporada lluviosa, la humedad proveniente de otras regiones del país y la geografía del Valle de Aburrá continúan favoreciendo la formación de precipitaciones locales, especialmente durante las tardes y noches.

    Sin embargo, las proyecciones apuntan a que los efectos más fuertes del fenómeno podrían sentirse entre noviembre de 2026 y enero de 2027, cuando se prevén mayores déficits de lluvia, temperaturas elevadas y posibles afectaciones en las fuentes hídricas.

    Por ahora, la alcaldía insistió en que la prevención sigue siendo fundamental. Los reportes oficiales continúan siendo las principales herramientas para que la ciudadanía pueda anticiparse a situaciones de riesgo asociadas a las condiciones climáticas cambiantes.

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