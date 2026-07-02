Resumen: La incautación de fauna silvestre permitió recuperar dos boas, un sirirí y un sinsonte durante operativos de la Policía en Támesis, La Ceja y San Jerónimo.

¡Tenían fauna silvestre en su poder! Policía incautó boas y aves en tres municipios de Antioquia

La incautación de fauna silvestre dejó un nuevo resultado operativo en Antioquia luego de los controles adelantados por la Policía Nacional en diferentes municipios. Durante procedimientos realizados el pasado 1 de julio, las autoridades lograron recuperar varios ejemplares de especies protegidas.

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Policía Antioquia, las acciones se desarrollaron en los municipios de Támesis, La Ceja y San Jerónimo como parte de las estrategias enfocadas en la protección de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad.

En medio de los operativos, uniformados incautaron dos boas, un sirirí y un sinsonte, animales que posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el procedimiento correspondiente.

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Las autoridades reiteraron que continuarán realizando controles en distintos municipios con el propósito de proteger la fauna silvestre y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con la tenencia, comercialización o transporte ilegal de animales, con el fin de facilitar la intervención de las entidades competentes.

Con este tipo de procedimientos, la incautación de fauna silvestre continúa siendo una de las herramientas utilizadas por las autoridades para fortalecer la protección ambiental y preservar las especies que habitan en Antioquia.

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