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    ¡Atención jóvenes en Medellín! La Armada Nacional abre jornada para definir la situación militar este mes de julio

    Para aquellos jóvenes o padres de familia que requieran mayor información antes de presentarse, la institución ha habilitado una línea de atención directa.

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡Atención jóvenes en Medellín! La Armada Nacional abre jornada para definir la situación militar este mes de julio

    Resumen: Para aquellos jóvenes o padres de familia que requieran mayor información antes de presentarse, la institución ha habilitado una línea de atención directa.

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    Minuto30.com .- Si vives en Medellín o en los municipios aledaños del Valle de Aburrá y aún no has definido tu situación militar, esta es tu oportunidad. La Armada Nacional de Colombia ha lanzado una convocatoria especial dirigida a la juventud antioqueña para que realicen este importante trámite legal e institucional.

    Definir la situación militar es un paso crucial para el desarrollo profesional y laboral de los jóvenes en el país, y hacerlo a través de la Armada ofrece la posibilidad de vivir una experiencia única de servicio.

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    ¿Quiénes pueden presentarse?

    El llamado es estrictamente para jóvenes mayores de 18 y menores de 24 años de edad que deseen resolver su estado militar con la institución naval.
    Coordenadas clave de la jornada de exámenes:

    Para facilitar el proceso, la Armada ha dispuesto dos días de atención masiva en un punto céntrico y de fácil acceso en la capital antioqueña. Toma nota de los detalles para que no te quedes por fuera:

    Fechas de los exámenes: 24 y 25 de julio de 2026.

    Hora: Desde las 7:00 a. m. en adelante (se recomienda llegar temprano).

    Lugar: Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez.

    Ubicación: Barrio Laureles, Medellín, Antioquia.

    ¿Tienes dudas? Así puedes comunicarte

    Para aquellos jóvenes o padres de familia que requieran mayor información antes de presentarse, la institución ha habilitado una línea de atención directa.

    Puedes comunicarte al número de celular 323 333 2619, el cual está disponible para resolver inquietudes tanto por llamada telefónica como vía WhatsApp.

    ¡Prepárate con tiempo, asiste a las jornadas en el Velódromo y define tu futuro!

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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