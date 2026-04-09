Pillaron camioneta cargada con éxtasis y ketamina en la vía Bogotá – Girardot

Resumen: Policía incauta 2.000 dosis de éxtasis y 5.500 ml de ketamina en la vía Bogotá-Girardot. Dos capturados en operativo cerca del peaje de Chinauta.

En un operativo de control y vigilancia en los corredores estratégicos del país, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional logró una importante incautación de drogas sintéticas que tenían como destino el interior del país.

La acción policial se registró en el kilómetro 52 de la vía que comunica a Bogotá con Girardot, exactamente en el sector de el peaje de Chinauta, jurisdicción de Fusagasugá.

Allí, los uniformados interceptaron una camioneta azul metálico en la que se transportaba una pareja, quienes ahora deberán responder ante la justicia por movilizar un cargamento avaluado en más de $70 millones de pesos, camuflado en el vehículo que cubría la ruta hacia la ciudad de Ibagué.

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Al momento de realizar la inspección minuciosa del automotor, los agentes hallaron 2.000 dosis de éxtasis, las cuales estaban fraccionadas en 20 bolsas plásticas listas para su distribución en el mercado negro.

Además del alucinógeno, la incautación incluyó 55 frascos de ketamina, sumando un total de 5.500 mililitros de esta sustancia química que es utilizada frecuentemente para la elaboración de drogas sintéticas de alta peligrosidad.

Los dos detenidos, un hombre y una mujer, fueron capturados en flagrancia y trasladados de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía en Fusagasugá. Junto con las sustancias, las autoridades inmovilizaron la camioneta y confiscaron un equipo celular que será pieza clave en la investigación para rastrear el origen y el destino final de la mercancía.

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