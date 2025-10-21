Resumen: La Policía incautó 2.1 toneladas de marihuana en un camión abandonado en Candelaria, Valle del Cauca. El cargamento está valorado en $6.000 millones y fue dejado a disposición de la Fiscalía.

Incautaron dos toneladas de marihuana escondidas en un camión en el Valle: valía $6 mil millones

En un contundente golpe al narcotráfico, la Policía Nacional incautó 2.1 toneladas de marihuana que eran transportadas ocultas en un camión sobre la vía Villa Rica – Palmira, jurisdicción del municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

El hallazgo fue realizado por unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) en el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, hacia las 6:30 a.m. del 21 de octubre.

Según el informe policial, los uniformados detectaron el vehículo abandonado unos 500 metros antes de un puesto de control. Al notar la presencia de las autoridades, el conductor huyó hacia los cañaduzales aledaños.

Durante la inspección, los agentes encontraron 200 paquetes rectangulares de diferentes tamaños, envueltos en bolsas negras, que contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

En total, el peso bruto del cargamento alcanzó los 2.186 kilogramos, que fueron dejados a disposición de la Fiscalía 8 Especializada contra el Narcotráfico de Bogotá.

Según el avalúo preliminar, la droga tendría un valor de $6.000 millones en el mercado nacional y alrededor de $10 millones de dólares en el comercio ilegal internacional, representando una fuerte afectación a las finanzas de las estructuras criminales que operan en el país.

“Cada incautación representa una vida salvada, una familia protegida y un paso más hacia la tranquilidad de nuestras comunidades”, afirmó la brigadier general Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quien destacó que este cargamento equivale a más de 2 toneladas de droga que no llegarán a las calles.

La DITRA reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana, la movilidad y la protección de la vida, fortaleciendo la coordinación con la Fiscalía General de la Nación para contrarrestar el accionar de las redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.

