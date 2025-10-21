El derbi paisa entre Atlético Nacional y el DIM está a punto de romper un récord inusual, ya que la administración distrital ha anunciado la realización del «Clásico Más Largo de la Historia.

Ésta, apoyada por la Acord Antioquia, tendrá una maratónica jornada futbolística que extenderá la pasión del clásico por 27 horas continuas.

Esta actividad, que forma parte de la programación en torno al clásico, dará inicio a las 2:00 p.m. del viernes 24 de octubre y finalizará a las 5:00 p.m. del sábado 25 de octubre.

El epicentro de este histórico evento será la cancha Marte # 1 en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde se jugarán múltiples encuentros en un formato continuado.

Atención, hinchas: ¡Medellín se prepara para el clásico más largo de la historia!

La iniciativa, liderada por la administración distrital con la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, busca promover un espacio de sana convivencia en torno a la rivalidad deportiva.

Cada partido tendrá una duración de 50 minutos, divididos en dos tiempos de 25 minutos y cada conjunto podrá inscribir un máximo de 15 jugadores por partido.

Se espera la participación de diferentes sectores de la sociedad para vivir esta jornada de fútbol ininterrumpido que celebra la rica historia del clásico antioqueño.

Incluso los periodistas, a través de la Acord Antioquia, tendrá su propio cotejo, en una actividad que busca fortalecer el ambiente de fútbol en paz alrededor del clásico.

