Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fuerte operativo contra el comercio ilegal en Bogotá: hallan celulares robados en Perú

    Un operativo en el centro de Bogotá dejó al descubierto un nuevo caso de mercancía ilegal.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fuerte operativo contra comercio ilegal en Bogotá: hallan celulares robados en Perú
    Foto de Policía Nacional.
    Fuerte operativo contra el comercio ilegal en Bogotá: hallan celulares robados en Perú

    Resumen: Operativo contra el contrabando en Bogotá deja incautación de mercancía por más de $600 millones y recuperación de celulares robados.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo contra el contrabando en el centro de Bogotá permitió la incautación de una millonaria cantidad de mercancía que, según las autoridades, habría ingresado al país sin cumplir con los requisitos legales.

    La intervención se realizó en el sector de la Calle 13, en la localidad de Los Mártires, donde unidades de la Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con la DIAN y otros organismos, adelantaron visitas de inspección a varios establecimientos comerciales.

    Lea también: Ayúdanos a encontrar a Oreo, bulldog francés extraviado en El Poblado

    Durante los procedimientos, fueron aprehendidos más de 40 mil accesorios para teléfonos móviles, entre ellos cargadores, audífonos, baterías y otros elementos tecnológicos que no contaban con la documentación que acreditara su ingreso legal al país. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el valor de esta mercancía superaría los $600 millones de pesos.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Adicionalmente, las autoridades reportaron la recuperación de más de un centenar de celulares que habían sido reportados como robados en el exterior y que, presuntamente, estaban siendo comercializados en el mercado ilegal de la capital.

    Las autoridades invitaron a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización de mercancía ilegal a través de los canales habilitados para este fin.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.