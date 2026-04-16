Fuerte operativo contra el comercio ilegal en Bogotá: hallan celulares robados en Perú

Resumen: Operativo contra el contrabando en Bogotá deja incautación de mercancía por más de $600 millones y recuperación de celulares robados.

Un operativo contra el contrabando en el centro de Bogotá permitió la incautación de una millonaria cantidad de mercancía que, según las autoridades, habría ingresado al país sin cumplir con los requisitos legales.

La intervención se realizó en el sector de la Calle 13, en la localidad de Los Mártires, donde unidades de la Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con la DIAN y otros organismos, adelantaron visitas de inspección a varios establecimientos comerciales.

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Durante los procedimientos, fueron aprehendidos más de 40 mil accesorios para teléfonos móviles, entre ellos cargadores, audífonos, baterías y otros elementos tecnológicos que no contaban con la documentación que acreditara su ingreso legal al país. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el valor de esta mercancía superaría los $600 millones de pesos.

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Adicionalmente, las autoridades reportaron la recuperación de más de un centenar de celulares que habían sido reportados como robados en el exterior y que, presuntamente, estaban siendo comercializados en el mercado ilegal de la capital.

Las autoridades invitaron a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización de mercancía ilegal a través de los canales habilitados para este fin.

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