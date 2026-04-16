Ayúdanos a encontrar a Oreo, bulldog francés extraviado en El Poblado

Resumen: Hacemos un llamado a los vecinos del sector, transeúntes y a la ciudadanía en general para que estén alertas

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Oreo, quien se extravió recientemente en el suroriente de Medellín.

De acuerdo con el reporte entregado por su familia, la mascota se perdió este miércoles, 15 de abril, alrededor de las 4:10 a.m. en el sector de la Loma de los Parra, ubicado en el barrio El Poblado. Sus dueños se encuentran muy preocupados y lo buscan desesperadamente.

Hacemos un llamado a los vecinos del sector, transeúntes y a la ciudadanía en general para que estén alertas. Si usted lo ha visto, lo tiene bajo su cuidado o conoce alguna información que pueda ayudar a que regrese a su hogar, por favor comuníquese de manera urgente a la línea telefónica 322 597 6099.

Cualquier dato es vital en estos casos

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