¡Iba cargado hasta el techo! Caen con 448 paquetes de cocaína en vía de Antioquia

Resumen: Incautan 448 paquetes de cocaína en vía de Antioquia y capturan a un hombre.
Un operativo de control vial permitió la incautación de 448 paquetes de cocaína en una carretera del suroeste antioqueño, en un procedimiento que dejó una persona capturada y un vehículo inmovilizado.
La acción fue adelantada por la Policía Nacional, a través de su Seccional de Tránsito y Transporte, en el marco de labores de verificación sobre la vía que conecta Palermo con Puente Iglesias, en jurisdicción de Jericó.
Según el reporte oficial, los uniformados detuvieron una camioneta para un control rutinario. Durante la inspección, detectaron irregularidades en la estructura del vehículo, lo que llevó a una revisión más detallada.
En ese proceso, hallaron un compartimento oculto adaptado bajo la modalidad de doble fondo, donde se encontraba la sustancia ilícita, configurando un nuevo caso de cocaína incautada en corredores estratégicos del departamento.
En el lugar fue capturado un hombre de 28 años, quien quedó a disposición de las autoridades competentes junto con el vehículo y el material decomisado. La sustancia fue puesta bajo custodia para su respectivo análisis y proceso judicial.
Las autoridades indicaron que este tipo de modalidades buscan evadir los controles en carretera mediante modificaciones en los automotores, lo que representa un reto constante para los operativos de inspección.
La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales, como parte del trabajo conjunto para fortalecer la seguridad en la región.
