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Resumen: Cierre vial en Villa Hermosa Medellín obliga a implementar desvíos por hundimiento en la vía.

Estos son los desvíos por cierre vial tras socavación en Villa Hermosa

Las autoridades de Medellín anunciaron la implementación de desvíos en Villa Hermosa tras el cierre preventivo de un tramo vial afectado por una socavación en la calzada.

La medida fue adoptada por la Secretaría de Movilidad de Medellín, que confirmó el cierre total de la carrera 39 entre las calles 58 A y 59 A, con el objetivo de evitar riesgos para conductores, peatones y demás actores viales mientras se realizan las intervenciones técnicas.

De acuerdo con el plan de manejo de tráfico, quienes se movilicen en sentido sur-norte deberán tomar los desvíos bordeando el Parque Obrero a la altura de la calle 58 A.

Este tramo funcionará temporalmente en un solo sentido, permitiendo la conexión hacia la carrera 39 A, vía que fue habilitada en doble sentido para facilitar la movilidad.

Por su parte, los conductores que se desplacen en sentido norte-sur deberán descender por la carrera 39 A al llegar a la calle 59 A, desde donde podrán retomar su recorrido habitual hacia el centro de la ciudad.

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La Alcaldía de Medellín indicó que estas acciones buscan priorizar la seguridad vial en medio de la contingencia, mientras avanzan las labores para restablecer las condiciones en la vía afectada por la socavación.

En la zona se cuenta con la presencia de agentes de tránsito encargados de regular el flujo vehicular y orientar a los ciudadanos durante la implementación de los cambios.

Las autoridades recomendaron planear los desplazamientos con anticipación, atender la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal en terreno, con el fin de reducir congestiones y garantizar una movilidad más segura en este sector de la ciudad.

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