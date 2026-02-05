Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía de Tránsito incautó 200 kilos de cocaína ocultos en los tanques de combustible de un tractocamión en el puerto de Barranquilla. Un capturado.

¡Iba cargado hasta el tanque! Caen 200 kilos de cocaína ocultos en un camión de carbón en Barranquilla

Un golpe contundente a las finanzas de las estructuras del narcotráfico se registró en las últimas horas en el corredor portuario de Barranquilla.

En una inspección de rutina, unidades de la Policía de Tránsito y Transporte interceptaron un tractocamión que, bajo la apariencia de un cargamento legal de carbón tipo coque, escondía un millonario cargamento de clorhidrato de cocaína.

El operativo terminó con la captura en flagrancia del conductor y la incautación de aproximadamente 200 kilogramos de la sustancia ilícita.

El vehículo, un tractocamión que había iniciado su ruta en la ciudad de Cúcuta, fue perfilado por los uniformados en un puesto de control ubicado entre las carreras 5 y 6.

Lo que llamó la atención de las autoridades fue la sofisticación del escondite: la droga estaba camuflada en compartimentos modificados dentro de los mismos tanques de combustible del automotor.

El capturado, un ciudadano que ya contaba con anotaciones judiciales por inasistencia alimentaria y falsedad marcaria, pretendía ingresar la mercancía directamente al puerto de la capital del Atlántico para su posterior envío al exterior.

Desde la Dirección de Tránsito se advirtió que los controles en los corredores estratégicos y zonas portuarias se han intensificado para frenar el uso de vehículos de carga en actividades delictivas.

