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Resumen: Una incautación de cocaína de 710 kilos dejó un capturado y un tractocamión inmovilizado en la vía La Paila–Armenia, durante un operativo de la Policía Nacional.

¡Creía que nadie lo iba a revisar! Escondía 710 kilos de cocaína debajo del piso de un camión en Quindío

Una incautación de cocaína de 710 kilogramos fue realizada por la Policía Nacional en un corredor vial del departamento del Quindío, durante un operativo de control adelantado por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte.

En el procedimiento también fue capturada una persona y se inmovilizó un vehículo de carga que transportaba el estupefaciente oculto entre mercancía legal.

El operativo se desarrolló en la vía La Paila – Armenia, donde integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban labores de prevención e inspección.

Durante la verificación de un tractocamión que movilizaba estibas con resmas de papel, los policías detectaron un compartimiento oculto en el piso del vehículo.

Al revisar la estructura del automotor, las autoridades encontraron 710 paquetes de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 710 kilogramos del alcaloide, los cuales, según la Policía, eran transportados bajo una modalidad de ocultamiento para evadir los controles en carretera.

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La persona capturada, junto con la droga y el vehículo inmovilizado, fue puesta a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización.

Con esta incautación de cocaína, las autoridades señalaron que se afecta de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y se evita que un cargamento de gran magnitud continúe su recorrido hacia mercados ilegales.

La Policía Nacional indicó que continuará fortaleciendo los controles en los principales corredores viales del país para combatir el transporte de sustancias ilícitas.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con actividades delictivas a través de la línea de emergencia 123.

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