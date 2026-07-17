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    ¡Empalme de De la Espriella prende las alarmas! Denuncian millonarios contratos del Gobierno Petro

    Empalme anticorrupción De la Espriella llevó a la Procuraduría y la Contraloría denuncias por presuntas irregularidades en millonarios contratos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Empalme de De la Espriella prende las alarmas! Denuncian millonarios contratos del Gobierno Petro
    Foto Tomada de @ABDELAESPRIELLA.
    ¡Empalme de De la Espriella prende las alarmas! Denuncian millonarios contratos del Gobierno Petro

    Resumen: El empalme anticorrupción de Abelardo de la Espriella presentó cuatro denuncias por presuntas irregularidades en contratos de Colombia Compra Eficiente, el ICBF y Electrohuila.

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    El equipo de empalme anticorrupción del presidente electo, Abelardo de la Espriella, presentó cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en procesos contractuales y administrativos adelantados durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

    Las acciones fueron radicadas por el equipo de transición, liderado por el abogado Germán Calderón España, y se relacionan con actuaciones de Colombia Compra Eficiente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Electrohuila.

    La denuncia que el equipo calificó como prioritaria corresponde al proceso CCENEG-094-01-2026 de Colombia Compra Eficiente, mediante el cual se busca seleccionar proveedores de servicios de ciberseguridad para entidades estatales por un valor cercano a los $300.000 millones.

    Según el empalme anticorrupción, el proceso presenta presuntos pliegos direccionados, requisitos que limitarían la participación de empresas nacionales, estudios de mercado desactualizados y un cronograma considerado acelerado. Por ello, solicitaron suspender la adjudicación prevista para el próximo 28 de julio mientras los organismos de control verifican la legalidad del procedimiento.

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    Otras dos denuncias involucran al ICBF por un convenio superior a $6.435 millones suscrito con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para atender la desnutrición infantil en Chocó.

    De acuerdo con la información entregada por el equipo de transición, durante la ejecución del contrato se habrían presentado ausencia de personal médico y nutricional, utilización de alimentos no autorizados y fallas en los protocolos de inocuidad.

    También señalaron que estas presuntas irregularidades redujeron en un 40% la cobertura del programa, dejaron por fuera a siete municipios y liberaron más de $2.060 millones inicialmente comprometidos.

    La cuarta denuncia está relacionada con Electrohuila, donde se cuestiona una presunta reforma estatutaria que, según los denunciantes, favorecería la permanencia de la actual gerente de la empresa. Este caso ya es objeto de una indagación previa por parte de la Procuraduría.

    A través de un comunicado, el empalme anticorrupción aseguró que estas actuaciones buscan poner en conocimiento de las autoridades competentes posibles irregularidades detectadas durante la revisión de la administración saliente.

    Desde el equipo del presidente electo afirmaron que el propósito es proteger los recursos públicos antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, mientras serán los organismos de control los encargados de determinar si existen responsabilidades disciplinarias o fiscales.

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