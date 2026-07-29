¡Golpe al contrabando! Incautan millonario cargamento de cigarrillos que iba para Medellín

Resumen: Las autoridades incautaron 185.000 cigarrillos de contrabando avaluados en más de $1.160 millones que, al parecer, serían comercializados durante la Feria de las Flores.

Un importante golpe contra el comercio ilegal lograron las autoridades en Medellín tras la incautación de cigarrillos de contrabando que, según las investigaciones, iban a ser distribuidos durante la Feria de las Flores.

El operativo fue adelantado por la Alcaldía de Medellín, en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Rentas Departamentales de Antioquia, quienes ubicaron una bodega clandestina donde almacenaban 185.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en más de $1.160 millones.

De acuerdo con las autoridades, la mercancía provenía de Estados Unidos y Paraguay, y habría ingresado ilegalmente al país utilizando la ruta Maicao–Urabá–Medellín. Posteriormente era almacenada para ser distribuida en tiendas y establecimientos comerciales de diferentes comunas de la ciudad.

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Con esta operación se logró afectar una de las fuentes de financiación de las estructuras dedicadas al contrabando, actividad que, además de afectar el comercio legal, genera pérdidas en las rentas departamentales y fortalece las economías ilícitas.

Las autoridades señalaron que la incautación de estos cigarrillos de contrabando evitó que miles de cajetillas llegaran al mercado ilegal durante una de las temporadas de mayor movimiento comercial en Medellín, protegiendo así los recursos públicos que se destinan a programas sociales en Antioquia.

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La mercancía quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para identificar y judicializar a las personas responsables de esta red de contrabando.

La Alcaldía de Medellín informó que continuará realizando operativos conjuntos con la Policía Fiscal y Aduanera y demás entidades para combatir el ingreso y comercialización de cigarrillos de contrabando, reforzando los controles durante la Feria de las Flores y garantizando condiciones de seguridad para ciudadanos, comerciantes y visitantes.

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