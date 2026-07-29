Resumen: Un atentado con explosivos y ráfagas de fusil contra la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander dejó dos uniformados gravemente heridos.

Atentado con explosivos y ráfagas de fusil contra la caravana del comandante de la Policía en Norte de Santander

Un nuevo atentado contra la Fuerza Pública sacudió este miércoles 29 de julio, al departamento de Norte de Santander. La caravana en la que se movilizaba el comandante de la Policía departamental, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, fue atacada con explosivos y ráfagas de fusil cuando transitaba por zona rural del municipio de El Zulia.

De acuerdo con la información preliminar, el atentado ocurrió en el sector conocido como El Banano, sobre la vía que comunica a El Zulia con Sardinata, cuando el coronel se dirigía a cumplir una agenda institucional en esa población del Catatumbo.

Las primeras versiones indican que los atacantes lanzaron un artefacto explosivo contra los vehículos oficiales y, segundos después, hombres armados ubicados en la parte alta de la montaña abrieron fuego con fusiles contra la caravana.

Como consecuencia del atentado, dos uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte resultaron gravemente heridos. Se trata de los patrulleros Edison Duque y Freyman Ureña, quienes hacían parte del esquema de seguridad que acompañaba al comandante de la Policía de Norte de Santander.

Los policías fueron evacuados de la zona y trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre su estado de salud.

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Uno de los vehículos oficiales recibió el impacto directo de la explosión y múltiples disparos, quedando con serios daños materiales producto del atentado.

Tras la acción violenta, unidades de la Policía Nacional y del Ejército desplegaron un amplio operativo en el corredor vial entre El Zulia y Sardinata para garantizar la seguridad del sector e iniciar la búsqueda de los responsables.

Este hecho se suma al atentado sufrido un día antes por el mayor José Luis Vargas en la vía a Puerto Santander, donde la camioneta blindada quedó destruida pero los ocupantes resultaron ilesos, ambos eventos atribuidos al ELN.

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