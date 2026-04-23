Resumen: Darrell Sheets fue hallado sin vida a los 67 años en su residencia en Lake Havasu, luego de que la policía atendiera un reporte en horas de la madrugada. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades, mientras se revisan las circunstancias del fallecimiento. Sheets fue ampliamente reconocido por su participación en Storage Wars, donde se consolidó como uno de los rostros más recordados del formato.

Adiós a una leyenda de las subastas: hallan sin vida a Darrell Sheets, estrella de “¿Quién da más?”

El mundo de la televisión pierde a una de sus figuras más reconocidas en el formato de subastas. Darrell Sheets, conocido por su մասնակցación en el programa Storage Wars (emitido en Latinoamérica como ¿Quién da más?), falleció a los 67 años en Estados Unidos.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, el hecho ocurrió en su residencia ubicada en Lake Havasu, donde fue encontrado sin vida en la madrugada del 22 de abril, luego de que la policía atendiera un reporte sobre una persona fallecida en el lugar.

Según los primeros informes oficiales, la muerte estaría relacionada con una lesión causada por arma de fuego. El caso fue asumido por las autoridades locales y el cuerpo trasladado a la oficina del médico forense del condado de Mohave, entidad encargada de avanzar en las verificaciones correspondientes.

Caso bajo investigación

El Departamento de Policía de Lake Havasu indicó que la situación continúa en investigación y que cualquier información adicional será entregada conforme avance el proceso. Hasta el momento, no se han divulgado más detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del fallecimiento.

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En paralelo, se conoció que Sheets había enfrentado problemas de salud en el pasado. En marzo de 2019 sufrió un infarto que requirió hospitalización e intervención quirúrgica, un antecedente que marcó su vida personal en años recientes.

Una figura reconocida de la televisión

Darrell Sheets alcanzó notoriedad internacional gracias a su participación en Storage Wars, un programa centrado en subastas de unidades de almacenamiento abandonadas en California. En este formato, compradores profesionales compiten por adquirir estos espacios sin conocer su contenido, apostando por encontrar objetos de valor en su interior.

Según registros de plataformas especializadas, el participante hizo parte de más de 160 episodios del programa, consolidándose como uno de los rostros más recordados por la audiencia. Su estilo directo y su disposición a arriesgar en cada subasta le dieron un lugar destacado dentro del reality.

Además de su paso por este espacio televisivo, también tuvo apariciones en programas de entretenimiento y cocina en Estados Unidos, ampliando su presencia en la pantalla más allá del formato que lo hizo famoso.

En sus últimos años, residía en Arizona, donde administraba un negocio de antigüedades, actividad que mantenía en línea con el perfil que construyó durante su trayectoria en televisión.

La noticia de su fallecimiento ha generado reacciones entre seguidores del programa y del género de realities, que lo recuerdan como una de las figuras más representativas de este tipo de producciones.