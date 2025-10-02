Resumen: Policía de Tránsito y Transporte frustró una peligrosa modalidad de narcotráfico al incautar 20 kilos de base de coca ocultos en el tanque de gasolina de un carro particular en Nariño. Hay un capturado.

Hallan 20 kilos de base de coca ¡escondidos en el tanque de gasolina! de un carro

Un golpe al narcotráfico fue asestado en el departamento de Nariño, donde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional logró la incautación de 20 kilogramos de base de coca que eran transportados de manera extremadamente riesgosa.

La sustancia ilícita se encontraba oculta dentro del tanque de gasolina de un vehículo particular, una modalidad que no solo representa un riesgo criminal, sino un grave peligro de explosión e incendio en la vía.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde de este jueves, 2 de octubre de 2025, en el kilómetro 51+800 de la vía Junín–Pedregal, sector Piedrancha, municipio de Mallama.

Durante una inspección minuciosa a un automóvil detenido para verificación, los uniformados hallaron 33 tarros plásticos con la base de coca ingeniosamente camuflada en el interior del depósito de combustible.

El conductor del vehículo, identificado como Andrés, fue capturado en flagrancia. Tanto el detenido como la sustancia incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente por tráfico de estupefacientes.

La Policía Nacional mantiene su compromiso de fortalecer los planes de vigilancia y control en los corredores viales para cerrar el paso a todas las economías ilegales.

