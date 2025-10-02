Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Flotando en las aguas del Río Medellín: rescatan cuerpo por la UdeA

Minuto30.com .- En la mañana de este jueves, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el río Medellín, a la altura del Puente de Barranquilla, en inmediaciones de la Universiada de Antioquia.

El descubrimiento obligó a las autoridades a cerrar un carril de la vía para facilitar las labores de rescate, en sentido oriente-occidente.

Unidades del Cuerpo de Bomberos y personal del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) se encuentran en el sitio realizando la compleja tarea de recuperación del cuerpo del cauce del río.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución en la zona y estar atentos a las indicaciones de las autoridades de tránsito.

