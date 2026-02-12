Resumen: La Policía de Antioquia capturó a cuatro personas en Sopetrán con una Mini Uzi, pistolas y una granada de fragmentación. El armamento quedó a disposición de la Fiscalía.

¡Qué voltaje! Cayeron cuatro sujetos con una Mini Uzi y hasta granadas en Sopetrán

La tranquilidad de la vereda La Cabaña, en la parte alta del municipio de Sopetrán, Antioquia, se vio sacudida por un contundente operativo de la Policía Nacional que permitió el decomiso de un peligroso armamento.

En medio de labores de registro y control territorial adelantadas este 9 de febrero, las unidades del cuadrante lograron interceptar a cuatro sujetos que portaban elementos de uso privativo de las Fuerzas Armadas, lo que representaba una amenaza inminente para los habitantes de esta zona del Occidente antioqueño.

El armamento incautado durante el procedimiento incluye una subametralladora tipo Mini Uzi, dos pistolas calibre 9 mm y una granada de fragmentación que aún conservaba su pin de seguridad.

Según el reporte oficial, los uniformados detectaron comportamientos sospechosos en los individuos, quienes al ser requeridos para una requisa, no pudieron ocultar el arsenal que incluía además más de 70 cartuchos de munición.

Las autoridades investigan si estos hombres pertenecen a alguna estructura delincuencial dedicada al sicariato o la extorsión en la región.

Con este resultado, se logra retirar de las calles armas de alto poder que, según la Policía de Antioquia, estarían destinadas a la comisión de homicidios y otros delitos de alto impacto.

Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentarán cargos por tráfico y porte de armas de fuego de uso restringido y explosivos.

